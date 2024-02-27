Миллиардеры отворачиваются от Хейли после поражения Трампу в ее родном штате 27.02.2024, 5:00

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Доноры Республиканской партии переориентировались на выборы в Конгресс

Путь Никки Хейли к номинации от Республиканской партии на кандидатство в президенты почти закрыт после поражения Дональду Трампу в ее родном штате Южная Каролина.

«Убедительная победа Трампа на праймериз Республиканской партии в Южной Каролине в субботу приблизила бывшего президента к тому, чтобы претендовать на номинацию от своей партии. Мощная сеть [Чарльза] Коха, один из самых мощных карманов в консервативной политике, в воскресенье объявила, что больше не будет финансировать Хейли, бывшего губернатора Южной Каролины, что стало серьезным разворотом, который подчеркнул неспособность традиционных доноров замедлить импульс, который набрал Трамп», – отмечает Bloomberg.

К примеру, миллиардер Кеннет Гриффин в начале проявил интерес к губернатору Флориды Рону ДеСантису, а затем поддержал Хейли, бывшего посла ООН, пожертвовав 5 миллионов долларов в декабре. Но поскольку Трамп доминирует на республиканском поле, Гриффин и другие заявили, что сосредоточятся на выборах в Конгресс.

«Я сосредоточен на активной поддержке исключительных кандидатов по всей стране, таких как Дэвид Маккормик, Тим Шихи и Ларри Хоган. Они разделяют мою приверженность продвижению экономической свободы, обеспечению доступа каждого ребенка к качественному образованию, стабилизации нашего государственного долга и дефицита бюджета, а также защите безопасности нашей страны внутри страны и за рубежом», – сказал Гриффин в своем заявлении 25 февраля.

Аналогичным образом, организация «Американцы за процветание», поддерживаемая Чарльзом Кохом, заявила 25 февраля, что, хотя Хейли продолжает пользоваться «сильной поддержкой», она [организация] склоняется к гонкам за мажоритарные округа.

«Учитывая вызовы, стоящие перед ней [Хейли] в праймериз, мы не верим, что любая внешняя группа может оказать существенное влияние на ее путь к победе. Поэтому, хотя мы и будем поддерживать ее, мы сосредоточим наши ресурсы там, где мы можем изменить ситуацию. А это Сенат и Палата представителей США», – говорится в заявлении организации.

По данным Федеральной избирательной комиссии, с момента поддержки Хейли в конце ноября «Американцы за процветание» потратили на ее поддержку более 32 миллионов долларов, причем большая часть этой суммы пошла на цифровую рекламу и агитацию.

По данным AdImpact, в Южной Каролине Хейли и ее союзники потратили 13,5 миллионов долларов на рекламу – в штате, где большинство людей уже знали ее имя и одобряли ее работу в должности губернатора.

Хейли пообещала оставаться в гонке до выборов 5 марта, известных как «супервторник», когда американцы в более чем десяти штатах голосуют. Планируется, что она посетит Мичиган, Миннесоту, Колорадо, Юту и Виргинию.