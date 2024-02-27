Старший сын Трампа получил конверт, из которого вылетел белый порошок 5 27.02.2024, 8:07

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Дом оцепили пожарные машины и люди в защитных костюмах.

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, получил письмо с белым порошком. Об этом пишет портал The Daily Beast со ссылкой на три источника.

Сообщается, что вечером 26 февраля возле дома старшего сына Трампа в штате Флорида были замечены пожарные машины и люди в защитных костюмах.

Возде дома сына экс-президента США были замечены пожарные машины

Фото: The Daily Beast

По информации источников издания, это связано с тем, что Дональд Трамп-младший получил письмо неопознанным веществом. Один из источников рассказал, что после того, как сын экс-президента США открыл конверт, из него «вылетел белый порошок».

Представитель сына бывшего президента сообщил, что на данный момент неизвестно, о каком именно веществе идет речь. По его словам, официальные лица на месте происшествия полагают, что оно не смертельно.

Сам Дональд Трамп-младший заявил, что это уже второй конверт с белым порошком, который был отправлен ему по почте за последние годы.

«То, что подобные вещи случаются, стало уже слишком обычным», — сказал он.