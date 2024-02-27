Макрон объявил о новой коалиции по поставке дальнобойного оружия Украине 4 27.02.2024, 8:31

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Названы ее цели.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставок Украине ракет средней и большой дальности.

Об этом сообщает Le Monde.

По словам французского лидера после пресс-конференции в Париже о поддержке Украины, было решено «создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб».

«В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы осмотрели многие европейские и неевропейские страны, в которых есть боеприпасы», - рассказал Макрон.

Также президент Франции призвал европейцев «производить больше» соответствующего вооружения.

Макрон также напомнил, что ранее для поддержки Украины было создано восемь коалиций, каждая из которых приурочена к определенным видам вооружения. Нынешняя станет уже девятой.

Кроме того, по его словам, представители подавляющего большинства стран на спецсаммите в Париже высказались о необходимости быть готовыми к возможному нападению России через несколько лет.