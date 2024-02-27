Портников объяснил, почему Навального убили именно сейчас 1 27.02.2024, 8:44

5,898

У Кремля были веские причины.

Журналист Виталий Портников рассказал, что власти РФ никак не могли убить Навального раньше, поскольку это могло иметь для них тяжелые последствия.

Поскольку на данный момент против РФ уже предприняты многочисленные санкции, то и терять им нечего, а это значит, что они спокойно могли избавиться от главного оппозиционера Путина Алексея Навального.

Политический аналитик высказал свое мнение, почему от Навального Кремль не избавился раньше:

«Суть в том, что они понимали, если они убьют тогда Навального или не пустят лечиться в Германию после этой истории с отравлениями, то это может ухудшить их шансы на достройку «Северного потока - 2». По крайней мере, голоса тех, кто будет выступать за прекращение строительства, за санкции, будут звучать громче. Кстати, они своего добились. Я вам напомню, что последний визит, который Ангела Меркель совершала в США, был посвящен как раз санкциям против «Северного потока - 2» и тому, что новая администрация во главе с президентом Байденом не должна его добить».

После этого Виталий Портников напомнил похожее событие из истории России, которое привело к началу революции: «После начала большой войны, когда они уже получили все санкции, которые могли получить, когда они уже окончательно решили, что уже поворачиваются на Восток, им теперь совершенно все равно. Я знаю, что такой Рубикон был в царской России: это «кровавое воскресенье» 9 января».