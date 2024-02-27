CNN: Россия погрузилась во тьму 4 27.02.2024, 8:51

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Москва оказалась уязвимой к современному оружию.

Последние два года жестокой войны против Украины скрутили и изуродовали Россию внутри. Эта страна еще больше погрузилась в изоляцию и тьму.

Об этом говорится в анализе главного корреспондента CNN по глобальным вопросам Мэтью Ченса.

Война РФ против Украины оказалась кровопролитием катастрофических масштабов

Как отмечается в публикации, то, что Москва до сих пор эвфемистически называет «специальной военной операцией», оказалось кровопролитием катастрофических масштабов, которого в Европе не видели поколениями. Даже скромные оценки свидетельствуют о сотнях тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Незначительные достижения РФ, например недавний захват Авдеевки, дались огромной ценой.

«Когда-то уважаемая армия России оказалась чрезвычайно неготовой и уязвимой к современному оружию в руках решительного украинского сопротивления. Даже если война закончится завтра, вероятно, понадобятся много лет, чтобы восстановить ее силу и численность», — считает Ченс.

Два года войны изуродовали РФ внутри

Он подчеркнул, что последние два года жестокой войны также скрутили и изуродовали Россию внутри.

Сотни тысяч граждан РФ сбежали за границу, чтобы избежать мобилизации. Разочарование тем, как идет война, спровоцировало вооруженное восстание, во время которого наемники «Вагнера» с оружием в руках двинулись на Москву, бросив беспрецедентный вызов властям Кремля.

Из-за пренебрежения международным сообществом Россия стала страной, которая попала под самые большие санкции. Даже президента Владимира Путина обвинили в Гааге в военных преступлениях.

А теперь умер самый громкий критик Путина – Алексей Навальный.

«Среди более широкого подавления инакомыслия эта страна еще больше погрузилась в изоляцию и тьму», – отмечается в статье.

Война в Чечне, убийство Политковской, вторжение в Грузию

Автор материала предложил заглянуть несколько назад, и «направление путешествия покажется трагически понятным».

«Я был в Чечне, когда в 2000 году новоназначенный президент Путин покорил себе этот мятежный российский регион, развернув неумолимую российскую армию. В 2004 году в день рождения Путина была убита известная российская журналистка Анна Политковская. Ее смелые депеши из Чечни поражали душу. Другие критики были замолчены дома и за границей», – вспоминает аналитик CNN.