Путин подписал указ и выдал свою цель в Украине 5 27.02.2024, 9:09

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Аналитики ISW раскрыли планы Кремля.

Глава РФ Владимир Путин 26 февраля подписал два указа, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа, якобы закрепляя основные усилия Кремля по реструктуризации и реформированию армии.

Документами диктатор в который раз посягнул на временно оккупированные территории Украины, причем не только в границах аннексированного Крыма и ОРДЛО.

В частности, в один из военных округов кремлевский лидер «включил» всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и полуостров. На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что первым указом Путин лишил Северный флот (СФ) России статуса «межвидовой стратегической территориальной организации» (объединенный штаб на западном военном языке) и передает земли Северо-Западного федерального округа, ранее находившиеся под командованием СФ, вновь сформированному Ленинградскому военному округу (ЛВО).

Вторым же указом российский диктатор формально восстановил Ленинградский и Московский военные округа. При этом ЛВО захватывает большую часть территории, ранее входившей в состав Северного флота, а МВО – большую часть территории, ранее входившей в состав Западного военного округа (ЗВО).

И именно второй путинский указ также включает в Южный военный округ (ЮВО) территории Украины, которые в настоящее время не находятся под полной российской оккупацией. Речь идет о всей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также Крыме, который в понимании агрессора был частью ЮВО еще с 2014 года.

«Включение как оккупированных, так и неоккупированных частей украинской территории еще раз предполагает, что Россия преследует максималистские цели в Украине и стремится полностью поглотить все пять украинских регионов в состав Российской Федерации», – подчеркнули в ISW.

Также воссоздание ЛВО и МВО поддерживает параллельные цели консолидации контроля над российскими операциями в Украине в краткосрочной/среднесрочной перспективе и подготовки россиян к потенциальной будущей крупномасштабной войне с использованием обычных вооружений против НАТО в долгосрочной перспективе.