В Беларуси появился новый сигаретный бизнес 1 27.02.2024, 9:20

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Но не нова фамилия его владельца.

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 марта 2024 года.

В этом списке нет ничего особенного, кроме того, что в списке компаний, выпускающих сигареты в Беларуси, появилась такая, которой раньше не было — ООО «Сентони ПРО».

По информации из Единого государственного регистра юридических лиц и ИП, компания «Сентони ПРО» зарегистрирована Минским горисполкомом 15 декабря 2023 года. Основной вид деятельности обозначен как производство табачных изделий.

Предприятием заявлена на март максимальная розничная цена 29 марок пяти брендов — Vogue, Kent, Rothmans, Pall Mall и Lucky Strike.

Выяснилось, что юридический адрес новой компании — город Минск, ул. Кальварийская, дом 24, каб. 418.

Именно по этому адресу находится один из гипермаркетов «Корона» — сеть магазинов, которой владеет Павел Топузидис, владеющий также известной табачной компанией ООО «Табак-инвест».