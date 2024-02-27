Москва вспотела и дрожит2
- Александр Невзоров
- 27.02.2024, 9:28
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Парад феерической трусости продолжается.
Москва вспотела и дрожит. «Тело жирное в утесах» прячут владельцы залов, холлов, танцполов и променуаров.
Все эти «пингвины» в панике.
Они боятся гроба с мертвым Навальным.
Все просто: навальнисты обзванивают Москву, упорно ищут местечко для народного прощания с Алексеем Анатольевичем.
Да, его многострадальный труп прибыл в столицу.
Самые ушлые владельцы площадок сами звонят в ФСБ и слезно каются в том, что «имели краткую беседу с врагами народа».
Но!
Тут же просят пометить химическим карандашом, что «решительно отказали».
Вибрируют и попы. Каждый надеется, что «минет его чаша сия»; что не ему придется гнусавить и махать дымарем на отпевании последнего романтика.
Парад феерической трусости продолжается.
Вероятно, для гроба из Салехарда дело закончится пустырем в Гольяново или Бирюлево.
А вот могила уже выкопана. В двух соседних с ней оборудованы посты, как наземного, так и подземного наблюдения. Оперативные группы в них уже размещены и закопаны.
Посты снабжены откидными могильными плитами и памятниками.
Александр Невзоров, «Телеграм»