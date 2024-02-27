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С Песковым начинаются проблемы

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 27.02.2024, 9:43
  • 12,052
С Песковым начинаются проблемы

Третьего не дано.

Единственное ценное качество пресс-секретаря Дмитрия Пескова – доступность. До него можно довольно быстро дозвониться и получить комментарий.

Но дальше начинаются проблемы. Все, что не касается банальностей умещается в формулу «или вру, или не знаю».

Вот и сегодня под вечер Песков прокомментировал появившиеся сообщения о приготовлениях к обмену Алексея Навального, Пола Уилана и Эвана Гершковича на киллера Красикова.

«Мне не известно о подобных договоренностях», - сообщил Песков.

Разумеется, что еще можно было ожидать? Причем, «мне не известно» не означает, что какие-то переговоры не велись. Просто Песков «не в курсе». Именно это он и сказал. Поэтому тот, кто до Пескова дозвонился, получил очередной ценнейший комментарий.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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