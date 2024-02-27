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Оптическая иллюзия для гениев: надо найти лягушку среди чаек за семь секунд

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  • 27.02.2024, 9:51
  • 5,272
Оптическая иллюзия для гениев: надо найти лягушку среди чаек за семь секунд

Глаз должен выхватить «главное».

Новая оптическая иллюзия озадачит даже тех, кто считает себя чрезвычайно внимательным.

Нужно найти на пейзажной картинке с чайками и камнями лягушку за 7 секунд. Но не принимайте этот вызов с насмешкой - изображение обманывает глаз монотонной палитрой и сочетанием четко очерченных контуров объектов и размытых.

Головоломку предлагает УНИАН.

Предупреждение: для эффективного выполнения квеста советуем не надеяться на интуицию, а поставить таймер со временем.

Однако, если амфибию до сих пор не видно, советуем не ориентироваться на время и просто попытаться привыкнуть к однообразному серому цвету на изображении. Где-то после минуты глаз должен выхватить «главное».

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