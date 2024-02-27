Как белорусы будут работать и отдыхать в марте? 27.02.2024, 10:14

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В Минтруда показали календарь.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, как жители нашей страны будут работать и отдыхать в марте.

В Беларуси 8 марта празднуют День женщин. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.

Таким образом, белорусов ждут три выходных подряд: 8 марта (пятница), 9 марта (суббота) и 10 марта (воскресенье).

В соответствии с производственным календарем, у белорусов в марте 2024 года при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня и 1 предпраздничный (7 марта), при пятидневной рабочей неделе – 19 рабочих и 1 предпраздничный.

Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 159 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 164 часа.