Кулеба призвал вернуться всех украинцев, выехавших за границу с начала войны 6 27.02.2024, 10:18

4,314

И помочь Украине бороться.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев, выехавших за границу, вернуться и помочь стране.

Об этом министр иностранных дел Украины рассказал в интервью The Irish Times.

«Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой», - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что понимает невозможность некоторых людей вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств.

«Но имеющих выбор мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом», - добавил министр.

По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали шесть миллионов человек, большинство из них – в Европейский Союз.