Кулеба призвал вернуться всех украинцев, выехавших за границу с начала войны

Кулеба призвал вернуться всех украинцев, выехавших за границу с начала войны6
- 27.02.2024, 10:18
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И помочь Украине бороться.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев, выехавших за границу, вернуться и помочь стране.
Об этом министр иностранных дел Украины рассказал в интервью The Irish Times.
«Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой», - отметил он.
Кулеба подчеркнул, что понимает невозможность некоторых людей вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств.
«Но имеющих выбор мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом», - добавил министр.
По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали шесть миллионов человек, большинство из них – в Европейский Союз.