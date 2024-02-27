Суд оштрафовал столичную фирму на 230 тысяч рублей 1 27.02.2024, 10:49

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Налоговики прокомментировали: «Хорошо, но мало!».

Экономический суд Минска назначил столичной фирме штраф в 230 тысяч рублей за нарушение порядка приобретения, транспортировки, отпуска и реализации товаров. Подробности рассказали в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

В прошлом году компания реализовала различной оргтехники и комплектующих почти на 700 тысяч рублей. При этом накладные на товар были подписаны одним и тем же лицом — директором фирмы — как со стороны грузоотправителя, так и грузополучателя.

«Заключение сделки одним и тем же физическим лицом, выступающим от имени разных субъектов гражданских правоотношений, влечет ничтожность такой сделки», — напомнили в налоговой.

В фискальном ведомстве подчеркнули, что были установлены и другие доказательства нелегального приобретения товаров: предмет сделки в договоре не соответствовал фактической номенклатуре товаров в накладной; отсутствовали расчеты между ООО «В» и ООО «А» за, якобы, поставленные товары; счета-фактуры в адрес покупателя продавцом не выставлялись.

«На профессиональном жаргоне такие накладные называются „бестоварными“ и не стоят бумаги, на которой они оформляются», — сообщили в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

Экономический суд Минска признал предпринимателя виновным в нарушении порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров. Фирме назначили 203 тысячи рублей штрафа.

«К этому хочется добавить лишь: „Хорошо, но мало!“, поскольку судья применил к нарушителям штраф в размере 30% от стоимости товаров, при максимально возможных 50%», — отметили налоговики, добавив, что директор фирмы «до последнего отрицал содеянное» и суд «даже возвращал дело на доработку».