Медведев доругался 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.02.2024, 10:53

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Брехать в блоге — занятие пустое, не солидное.

«Ругательная» роль, в которую послушно с началом СВО вошел Дмитрий Медведев, явно не пользуется популярностью у народа.

Медведев - безусловный лидер, но по неодобрению. Согласно опросу «Левада-центра», не одобряет деятельность экс-президента РФ 61%. Столько же одобряет не просто бессмысленную, но вредоносную Госдуму!

Это надо постараться, чтоб иметь рейтинг одобрения вдвое меньший - 31%, - чем у Думы, которой руководит «славный» Володин, заседают такие отборные солдафоны как Гурулев и Картополов, такие «защитники трудового народа», как Зюганов и т.д. и т.п.

Так что в преемники Путина во второй раз Медведев вряд ли сгодится. У того же Мишустина рейтинг одобрения, по «Леваде», 73%. Хотя что хорошего он делает россиянам, непонятно. Но это, видимо , обаяние должности. У Медведева должность теперь формальная, а занятие - брехать в блоге - и вовсе пустое, не солидное…

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