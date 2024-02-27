Турция не пустила через Босфор российские корабли с оружием из Сирии?6
- 27.02.2024, 11:01
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Суда стали на якорь в районе пролива Дарданеллы.
Об интересных новостях из Босфора сообщила мониторинговая группа «Крымского ветра».
Перевозящие из Сирии оружие и боеприпасы российские военные транспорты YAZ и SPARTA IV вчера вечером развернулись на 180 градусов и ринулись на юг.
Первый в Порт-Саид, для второго пунктом прибытия указано «Средиземное море». Правда в районе пролива Дарданеллы оба судна стали на якорь.