ЕС отказал лукашенковским «депутатам» в легитимности 27.02.2024, 11:22

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Также Евросоюз призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных и их реабилитации.

Новые «депутаты» «палаты представителей» и «местных советов» Беларуси не имеют достаточной демократической легитимности, как и сам избирательные процесс. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам прошедших в Беларуси «парламентских выборов».

«Постоянно растущий и беспрецедентный уровень репрессий, нарушений прав человека, ограничений политического участия и доступа к независимым СМИ со стороны режима Лукашенко серьезно подорвали легитимность избирательного процесса. В этом контексте очевидно, что условия для свободных и справедливых выборов не были соблюдены, а новые парламентские и местные депутаты не имеют достаточной демократической легитимности», — говорится в заявлении Борреля.

Глава европейской дипломатии также выразил сожаление, что белорусские власти вопреки международным обязательствам не пригласили представителей БДИПЧ ОБСЕ в качестве наблюдателей.

Боррель от имени ЕС заявил о поддержке права белорусов выбирать своих представителей посредством демократических и прозрачных выборов, призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных и их реабилитации.

«ЕС высоко оценивает и поддерживает усилия белорусских демократических сил и гражданского общества. Решимость белорусского народа, который с большим риском для себя продолжает отстаивать демократию, является важным фактором, вселяющим надежду», — говорится в заявлении.

Напомним, 25 февраля в Беларуси прошел единый день голосования. Проверить информацию, которую публикует ЦИК, невозможно — независимого наблюдения за кампанией нет, независимые экзитполы не проводятся.

К нынешним «выборам» были допущены только лояльные режиму кандидаты. Сотни тысяч активных граждан в 2020-м и последующие годы уехали из страны, спасаясь от репрессий, тысячи оппонентов власти сидят в тюрьмах.