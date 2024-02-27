Радослав Сикорский: Мой сын — американский солдат 1 27.02.2024, 11:54

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Глава МИД Польши выступил в Вашингтоне.

В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в Вашингтоне перед аналитическим центром Атлантического совета, сообщает TVN.

- Я буду говорить о темах, касающихся национальных интересов, международных союзов, о том, как победить диктатора, как вернуть свободу, стабильность и силу. Но начать я хотел бы с личного замечания, - сказал глава польской дипломатии в начале выступления.

- Хотя я являюсь министром иностранных дел Польши, моя жена, как некоторые из вас знают, - американка. В отличие от этого, большинство из вас, возможно, не знают, что наш сын - американский солдат, - сказал он. - Поэтому мое сердце и мой долг связаны с Польшей. Но мои интересы также заключаются в том, чтобы Америка была процветающей и уверенной в себе страной, чтобы она оставалась очень лояльной к своим союзникам, - подчеркнул министр.

Сикорский: мы должны предпринять эти шаги, чтобы предотвратить еще больший глобальный конфликт

Глава польской дипломатии также заявил, что «всего три шага отделяют нас от более безопасного и стабильного мира».

- Каковы же эти три шага? Во-первых, поддержать украинцев оружием, в котором они остро нуждаются. Во-вторых, инвестировать в нашу безопасность, чтобы создать фактор сдерживания. Сдерживания настолько сильного, что оно заставит Путина и его людей «стать маленькими». В-третьих, необходимо укрепить наши альянсы, чтобы обеспечить позицию силы, - перечислил политик.

По его словам, «мы должны предпринять эти шаги не для эскалации войны на Украине, а для предотвращения еще большего глобального конфликта, который сейчас все ближе подходит к нашим границам».

- Даже если вы будете оспаривать некоторые аргументы, которые я привожу как политик, я бы очень просил вас не сомневаться в том, что я тоже не хочу, чтобы моего сына бросили на борьбу с агрессией Путина. Я хочу сдержать и предотвратить такую ситуацию, - подчеркнул он.