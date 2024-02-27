Как за три года изменились цены на продукты в Беларуси 27.02.2024, 12:03

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Что дорожало больше всего?

Журналисты Myfin.by посмотрели, как изменились цены на конкретные товары в январе 2024 года относительно января 2023 и 2021 годов. Выяснилось, что какие-то выросли за три года в цене более чем в два раза, какие-то в полтора, а кое-что даже стало стоить дешевле.

Издание сравнило цены на продукты питания, которые Белстат публикует у себя на сайте (более 100 продовольственных товаров). В перечень включили около 30 наименований продуктов питания.

Более, чем в два раза

Как видно из таблицы, из всего списка более всего ценник поднялся на свежие помидоры — в 2,2 раза. Достаточно заметно выросли в цене такие товары как зефир (на 70%), бананы (на 70,8%), чеснок (63%) и цитрусовые (61,6%).

Следующими в списке самых подорожавших товаров идут рис — на 54%, перец сладкий — на 51%, шоколад — на 50,4% и рыба живая — на 47,8%.