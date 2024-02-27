Z-военкоры нашли нового виновного в разгроме РФ на полигоне под Волновахой 3 27.02.2024, 12:25

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Он овыстроил оккупантов из 36-й мотобригады для встречи генерала Моисеева.

Российские Z-каналы сообщили, что в нанесении прицельного удара по полигону оккупантов в Трудовском возле Волновахи виноват Артем Полоненко, 1979 года рождения.

Z-паблик «Солдатская правда» сообщил, что тот не погиб, и даже не числится пропавшим без вести.

Он сидит «на яме», пишет dialog.ua.

Якобы именно он выстроил оккупантов из 36-й мотобригады на полигоне в Трудовском, ожидая прибытие командующего 29-й армии Моисеева.

Якобы именно «Палыч» затем снял последствия прилетов, а сам ролик переслал знакомому. Тот его и выложил в Сеть. Самое интересное, что наказание понес какой-то «Палыч», который просто выстроил оккупантов ради Моисеева. Сам виновник «торжества» и даже командиры 36-й мотобригады наказания не понесли. Ну и ситуация с Полоненко также вызывает ряд вопросов. Много оккупантов было ликвидировано, а он просто сидит «на яме».