Первый частный корабль послал на Землю фотографии с поверхности Луны 8 27.02.2024, 12:40

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Что удалось заснять.

После приземления на поверхность Луны посадочный аппарат «Одиссей» возобновил связь с наземным управлением. Об этом сообщает Intuitive Machines.

Он также отправил изображение Луны, включая первую фотографию поверхности вблизи. В конце концов было установлено, что «Одиссей» совершил посадку в 1,5 километра от запланированного места приземления, но все же выполнил свою миссию успешно.

Однако в то время, когда аппарат прибыл на Луну, возникло определенное напряжение из-за того, что он не вышел на связь. Задержки в трансляции события увеличивали тревогу команды. Кроме того, перед самым приземлением возникла проблема с лазерными дальномерами, отвечающими за определение местоположения и скорости аппарата. Чтобы решить эту проблему, команда смогла перепрограммировать один из грузов аппарата под названием навигационный доплеровский лидар (NDL), заменивший лазеры. Оказалось, что связь с «Одиссеем» была слабой, но команда все же смогла подтвердить, что аппарат цел.

Впрочем, есть немного неудачи. Камера, которая должна была сделать фотографии во время посадки, не была успешно развернута из-за технических проблем. Однако команда из университета им. Эмбри Риддла, ответственная за разработку этой камеры, заявила, что она будет активирована для фотосессий в будущем. Несмотря на это, на борту «Одиссея» все еще есть научные исследования, которые могут быть использованы для обнаружения безопасных мест посадки и поиска ресурсов на Луне.

В общем, известно, что «Одиссей» совершил посадку в одной из самых южных точек Луны и сумел установить связь с наземным центром. Хотя есть технические неполадки, аппарат выполняет запланированную миссию.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024