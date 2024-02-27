В Москве рекордно вырос спрос на аренду квартир из «золотой сотни» 2 27.02.2024, 12:46

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Подобный ажиотаж был лишь в 2021 году.

В конце 2023 года в Москве арендовали рекордное число квартир стоимостью от 950 тыс. руб. в месяц. В четвертом квартале было занято 37% квартир из «золотой сотни», тогда как стандартные для этого периода показатели находятся на уровне до 10%, приводит Forbes данные аналитиков «Intermark Аренда».

«Подобный ажиотаж мы наблюдали лишь в конце периода ковида в 2021 году, когда были сняты ограничения на передвижение и экспаты снова заняли существенную долю на рынке элитной аренды», — говорит генеральный директор «Intermark Аренда» Елена Куликова.

По ее словам, после начала войны в Украине хорошим показателем была сдача в аренду пяти–семи «золотых квартир» в квартал. То, что в конце прошлого года было сдано 37 квартир, «бьет все возможные рекорды в самом высоком сегменте жилья в аренду», подчеркнула Куликова.

В результате средняя стоимость аренды квартир из «золотой сотни» к январю 2024 года выросла на 5% и составила 1,44 млн руб. за месяц. Повысилась и минимальная стоимость: если год назад самая доступная квартира из топ-100 сдавалась за 800 тыс. руб. в месяц, то на текущий момент минимальная арендная ставка — 950 тыс. руб. Самая дорогая квартира в аренду была сдана в IV квартале 2023 года за 2 млн руб. в месяц.

Сократились и сроки экспозиции квартир из топ-100: если раньше стандартный срок составлял около трех месяцев, то сегодня такие предложения уходят за месяц—полтора.

Наибольший объем квартир из «золотой сотни» пришелся на локацию Арбат-Кропоткинская (19%). Кроме того, значительное число дорогих лотов предлагается во Фрунзенском и Краснопресненском районах — 17% и 16% объектов соответственно.

Наибольший прирост новых дорогостоящих предложений за четвертый квартал 2023 года был отмечен во Фрунзенском районе — на 12% больше лотов. Также прирост на 6% наблюдается в Краснопресненском районе. В то же время в локации Арбат-Кропоткинская число доступных объектов снизилось на 22%.

С точки зрения ценовой структуры в топ-100 самых дорогих квартир тоже произошли изменения: на 18% увеличилось количество лотов в диапазоне от 900 тыс. до 1 млн руб., а доля объектов по ставкам от 1 млн до 1,5 млн руб. снизилась на 12%.

Изменилось и соотношение площадей в «золотой сотне»: за год доля больших квартир площадью от 300 до 400 кв. метров снизилась на 7%, а доля лотов площадью менее 200 кв. метров увеличилась на 6%.