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Вы можете помочь защитникам Украины, воюющим на передовой

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  • 27.02.2024, 13:02
  • 1,054
Вы можете помочь защитникам Украины, воюющим на передовой

Каждый вклад имеет огромное значение.

Благотворительный фонд Action4life организует сбор на покупку одноразовых пенных губок для защитников Украины. Об этом волонтеры сообщили сайту Charter97.org.

«Война — это не только героизм и мужество, но и огромные испытания, особенно в условиях ограниченного доступа к основным удобствам. Среди таких важных потребностей — личная гигиена. Именно поэтому мы организуем фандрайзинг для покупки одноразовых пенных губок для защитников Украины, они легкие, компактные и не требуют воды — идеально подходят для использования на передовой, где каждая возможность освежиться бесценна».

Стоимость одного такого одноразового душа, как пишут волонтеры, всего 0,71 евро — меньше, чем стоимость чашки кофе или шоколадки, но его значение для поддержания гигиены невозможно переоценить.

«Наша цель — собрать 2000 таких одноразовых душей. Это необходимо для обеспечения ребят в зимний период, когда условия на передовой становятся еще более сложными.

Мы уже покупали 1000 таких одноразовых душей летом, и они оказались чрезвычайно полезными. Но потребность в них остается актуальной, и только растет.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему сбору. Каждый вклад, каким бы малым он ни казался, имеет огромное значение. Помогите нам обеспечить ребят необходимыми средствами для поддержания гигиены. Вместе мы можем сделать жизнь на передовой легче и комфортнее», — пишут волонтеры.

Как помочь — можно узнать на сайте благотворительного фонда. Задонатить можно по ссылке.

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