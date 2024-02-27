Вы можете помочь защитникам Украины, воюющим на передовой 1 27.02.2024, 13:02

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Каждый вклад имеет огромное значение.

Благотворительный фонд Action4life организует сбор на покупку одноразовых пенных губок для защитников Украины. Об этом волонтеры сообщили сайту Charter97.org.

«Война — это не только героизм и мужество, но и огромные испытания, особенно в условиях ограниченного доступа к основным удобствам. Среди таких важных потребностей — личная гигиена. Именно поэтому мы организуем фандрайзинг для покупки одноразовых пенных губок для защитников Украины, они легкие, компактные и не требуют воды — идеально подходят для использования на передовой, где каждая возможность освежиться бесценна».

Стоимость одного такого одноразового душа, как пишут волонтеры, всего 0,71 евро — меньше, чем стоимость чашки кофе или шоколадки, но его значение для поддержания гигиены невозможно переоценить.

«Наша цель — собрать 2000 таких одноразовых душей. Это необходимо для обеспечения ребят в зимний период, когда условия на передовой становятся еще более сложными.

Мы уже покупали 1000 таких одноразовых душей летом, и они оказались чрезвычайно полезными. Но потребность в них остается актуальной, и только растет.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему сбору. Каждый вклад, каким бы малым он ни казался, имеет огромное значение. Помогите нам обеспечить ребят необходимыми средствами для поддержания гигиены. Вместе мы можем сделать жизнь на передовой легче и комфортнее», — пишут волонтеры.

Как помочь — можно узнать на сайте благотворительного фонда. Задонатить можно по ссылке.