Премьер Литвы: Победа Украины – это последний шанс на появление свободной России 2 27.02.2024, 13:04

Ингрида Шимоните сделала свое заявление в связи с девятой годовщиной убийства Бориса Немцова.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что победа Украины является последним шансом на появление другой России, свободной от диктатуры и империализма.

Об этом она написала в Twitter (X).

Шимоните сделала свое заявление в связи с девятой годовщиной убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

«Убийство Бориса Немцова девять лет назад было не первым и не последним, но все же одним из самых вопиющих напоминаний о том, что за правильные поступки в России вас могут убить или посадить в тюрьму, или и то, и другое. Кровавые отпечатки пальцев путинского режима – повсюду на этом убийстве и на многих других», – заявила премьер Литвы.

«Победа Украины – это последний шанс на другую Россию, свободную от диктатуры и империализма – ту, за которую боролся Борис Немцов. Мое послание ко всем, кто сегодня скорбит по Немцову: помогите Украине победить, чего бы это ни стоило», – добавила она.