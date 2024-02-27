Украинский экипаж танка Leopard двумя выстрелами зачистил вражескую позицию на Купянском направлении 27.02.2024, 13:17

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Видеофакт.

Бойцы 1-го ОШБ имени Дмитрия Коцюбайла опубликовали архивное видео, на котором снято использование танка Leopard в боевых условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись датированна августом 2023 года и сделана на Купянском направлении. На записи видно, как танк заходит на вражескую позицию и двумя выстрелами уничтожает всех окопавшихся там оккупантов.

«Блестящая работа в коллективном взаимодействии и шедевр танатософии от бойцов «1 ОШБ Да Винчи». В фокусе арендованный нами Leopard и свисающие на вершине деревьев оторванные задницы московитов. Публикуем с темпоральной оттяжкой, ведь у подвигов нет сроков давности», - отмечают бойцы в комментарии к публикации.

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