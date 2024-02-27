Премьер Франции вслед за Макроном заявил о вероятности отправки войск в Украину

Премьер Франции вслед за Макроном заявил о вероятности отправки войск в Украину3
- 27.02.2024, 13:23
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России нельзя позволить победить на поле боя.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом Эммануэлем Макроном не исключил возможности отправки военных в Украину.
«Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы», - заявил Атталь, цитирует Ouest-France.
Французский премьер подчеркнул, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО, потому что видят угрозу со стороны России.
«Мы поддерживаем Украину с первого дня. Мы будем продолжать поддерживать украинцев», - добавил Атталь.
Напомним, что лидеры ЕС, США и Канады собрались в Париже 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту России Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что «Россия непременно одержит победу в войне».
По итогам встречи президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.