Макрон: НАТО рассмотрело вариант по отправке войск в Украину 2 27.02.2024, 8:11

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Просьба Зеленского об усилении поддержки была услышана.

В Североатлантическом Альянсе допускают возможность отправки войск в Украину. Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины, которая состоялась 26 февраля в Париже.

«Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать», — сказал Макрон.

Как отметил французский лидер, два года назад многие лидеры европейских стран говорили, что не станут поставлять Украине танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, однако их позиция изменилась.

«Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», – сказал президент Франции.

Макрон отметил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки была услышана. Политик подчеркнул, что Москва заняла враждебную позицию не только по отношению к Киеву, но и по отношению ко всему Западу.

«Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что это было названо среди вариантов», – добавил он.

Напомним, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Париже состоялось «боевое совещание» при участии президента Эммануэля Макрона, во время которого обсуждалась отправка в Украину армейских подразделений.