Ряд стран НАТО планируют отправить своих солдат в Украину 26.02.2024, 21:54

Об этом заявил премьер Словакии Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по поддержке Украины заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса и Европейского Союза обсуждают возможность ввода своих войск на территорию Украины после заключения двусторонних соглашений. Об этом сообщает Pravda.

По его словам, Словакия не пойдет на такой шаг, но будет уважать решения стран НАТО, которые согласятся ввести войска в Украину.

Фицо отметил, что отдельные страны-члены НАТО допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной. Какую именно задачу они будут выполнять в Украине, непонятно, поскольку материал засекречен, отметил словацкий премьер.

Словацкий премьер подчеркнул, что его государство не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку «конфликт не имеет военного решения».

Он отметил, что Братислава сосредоточится на гражданской и нелетальной помощи, а также продолжит помогать Украине в разминировании. Словакия не будет посылать Украине оружие или боеприпасы.

Чиновник раскритиковал страны Европы и НАТО за то, что в тезисах до встречи в Париже не упоминается слово «мир», но речь идет о войне.

По его словам, возможное развертывание войск полностью находится в компетенции Национального совета Словакии, которая должна утвердить такое постановление по рекомендации правительства.

«Мы это полностью контролируем. Мы видим огромные риски безопасности в двусторонних соглашениях между странами-членами ЕС и Украиной», – сказал премьер.

«Для меня сегодняшняя встреча является подтверждением того, что стратегия Запада полностью провалилась, когда речь идет об Украине», – добавил Фицо.

Премьер Словакии также сообщил, что в Париже будет обсуждаться новое качество, новый объем поддержки Украины в ближайший период. Тезисы встречи, по его словам, указывают, что «дела в Украине идут далеко не так, как ожидалось».