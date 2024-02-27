В Литве планируют проверить больше 18 тысяч белорусов 4 27.02.2024, 13:32

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Придется заполнить вопросник.

Департамент миграции Литвы в этом году планирует проверить больше 18 000 белорусов, которые поселились в стране до введенных в 2022 году ограничений и проверок, пишет Delfi.

По словам главы Департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, эти люди должны будут заполнить вопросник, который сейчас заполняют приезжающие в Литву белорусы.

— Мы займемся проверкой всех белорусов, которые получили вид на жительство в Литве по работе до того, как начали использовать вопросник. В Литве таких белорусов около 18 000, до 20 000, — сказала Гудзинскайте.

По ее словам, если появится негативная информация о человеке, то Департамент миграции будет обращаться в Департамент госбезопасности (ДГБ). Дальнейшие действия будут зависеть от выводов ДГБ.

Отказ от заполнения вопросника будет расцениваться не в пользу заявителя.

— Ответы также будут оценены. Если в ответах будет найдена отрицательная информация, будем консультироваться с ДГБ. Если ДГБ укажет, что человек представляет угрозу нацбезопасности, то такого человека лишат вида на жительство, — заметила Гудзинскайте.

С ноября 2022 года въезжающие в Литву россияне и белорусы должны заполнять специальный вопросник и выразить свое отношение к войне России в Украине. После появления этого вопросника 2041 гражданина этих стран признали угрозой нацбезопасности Литвы (1644 белорусов, 397 россиян).

В этом году политики Литвы говорят об ужесточении правил въезда в Литву для граждан Беларуси и России. Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас предлагает лишать вида на жительство белорусов и россиян, если они регулярно ездят на родину.

Напомним, что в начале февраля парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к закону, согласно которым на год предлагается продлить действие национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси и ужесточить проверку белорусов при въезде в Литву.

Как и прежде в силе остается ограничение выдачи виз для россиян и белорусов. Есть исключения для тех лиц, которые являются супругами граждан Литвы или других стран ЕС, членами экипажей, осуществляющих международные перевозки. Ограничения не коснутся лиц, приезжающих в Литву по гуманитарным причинам. Если парламент примет эти поправки, они вступят в силу и будут действовать до 2 мая 2025 года.