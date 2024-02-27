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Белорусы Варшавы провели акцию с требованием выдвинуть Лукашенко ультиматум

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  • 27.02.2024, 14:11
  • 2,256
Белорусы Варшавы провели акцию с требованием выдвинуть Лукашенко ультиматум

Акция прошла возле резиденции президента Польши.

Белорусы Варшавы провели акцию возле резиденции президента Польши в Варшаве с требованием выдвинуть Лукашенко ультиматум.

Активисты белорусской диаспоры призвали выдвинуть Лукашенко ультиматум: закрыть границу для транзита товаров до полного освобождения политзаключенных.

На имя президента Польши Анджея Дуды будет передано обращение участников акции и петиции, которую подписали более 1300 человек.

Следующая акция запланирована на 14 марта.

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