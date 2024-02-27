Выступившего против войны российского священника Алексея Уминского восстановили в сане 2 27.02.2024, 14:19

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Алексей Уминский

Он будет служить в одном из приходов Константинопольского патриархата в Европе.

Священника Алексея Уминского восстановили в сане протоиерея Синодом Константинопольского патриархата.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал «Православие и зомби». Как утверждают авторы, Уминский будет служить в одном из приходов Константинопольского патриархата в Европе.

В начале февраля патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении Уминского сана протоиерея. До этого церковный суд постановил, что Уминский «подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги» — за то, что он «отказался читать молитву «о Святой Руси».

В начале января священника сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. 13 января после трех заседаний церковный суд лишил Уминского сана.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Уминский сказал, что у него «однозначное» отношение к происходящему — он «не может поддержать эти военные действия». «Я молюсь о мире, я молюсь о том, чтобы это как можно скорее прекратилось и как можно меньше людей пострадало», — говорил священник.