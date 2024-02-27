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СМИ: От России в Балтийском море могут избавиться военным путем

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  • 27.02.2024, 14:50
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СМИ: От России в Балтийском море могут избавиться военным путем

В НАТО сделали важный шаг.

Вступление Швеции в НАТО может означать, что Москву «военным путем исключат» из Балтийского моря. Появление в НАТО еще одной страны позволит Альянсу эффективнее распределять военные ресурсы по всей Скандинавии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные аналитического центра по вопросам обороны и безопасности.

Это событие называют «драматичным и историческим сдвигом» в политике безопасности НАТО.

Накануне, 26 февраля, Стокгольм преодолел последнее препятствие на пути к вступлению в НАТО: Венгрия уступила требованиям других стран-участниц спустя несколько месяцев.

Доктор Нил Мелвин, директор по вопросам международной безопасности в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI), заявил, что произошедшее перечеркивает историю нейтралитета Швеции, «которая уходит корнями в наполеоновский период».

«Как часть НАТО, Швеция присоединяется к ядерному альянсу после десятилетий, когда страна шла в авангарде движения за разоружение и нераспространение», — сказал он.

Он добавил, что таким образом у НАТО появится «хорошо оснащенная армия, более сотни современных истребителей, современный военно-морской флот, включающий пять подводных лодок, а также технологически развитая оборонно-промышленная база».

«Москва теперь сталкивается с угрозой «военного исключения» из Балтийского моря и его воздушного пространства», — отметил он.

НАТО, в свою очередь, теперь может эффективнее распределять свои силы в Скандинавии, на Крайнем Севере и в Арктике.

«Россия сейчас столкнулась с необходимостью наращивать значительные военные силы на севере, чтобы сбалансировать новую региональную мощь НАТО, что еще больше истощает ее ресурсы», — отметил аналитик.

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