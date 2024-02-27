В Барановичах корова не хотела идти на убой и подняла бунт 8 27.02.2024, 15:18

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Видео.

На днях в сети появилось видео, снятое в Барановичах, где грузовик буквально буксирует корову — голова и передние ноги животного находятся в кузове, а по проезжей части она идет только на задних ногах. Что произошло на самом деле, выяснила милиция и рассказала порталу «Наш край».

Житель Барановичей снял ролик 26 февраля около полудня, когда возвращался на работу с обеда. Он увидел, как по улице Куйбышева, в районе детской больницы, ехала специально оборудованный для перевозки животных грузовой автомобиль, за ним следовала корова, голова которой находилась в кузове. Сзади по проезжей части шел мужчина, который, судя по всему, старался контролировать поведение животного.

На ролик обратили внимание в Барановичском ГОВД и провели проверку. Вот как все было на самом деле.

Машина перевозила в кузове пять коров и направлялась на улицу Калинина. На перекрестке одно из животных — та самая корова с видео — взбунтовалось, сломало борт грузовика и задней частью оказалось на дороге. Зацепившись передними ногами, корова не смогла двинуться ни назад, ни вперед. Водитель не смог помочь животному забраться обратно в кузов, ведь вес взрослой особи доходит до 750 кг. Вытащить ее из кузова полностью — тоже не вариант. Животное могло повести себя непредсказуемо, к тому же и остальные животные всполошились и могли окончательно сломать задний борт. Тогда последствия могли бы быть еще серьезнее…

В этот момент к водителю грузовика подошел прохожий и предложил свою помощь. Корову привязали, и сопровождающий шел с палкой по проезжей части за автомобилем до точки назначения.

— Личность водителя грузового автомобиля установлена. Мужчина, местный житель, работает в одном из предприятий региона. Он вез пять особей крупного рогатого скота на убой. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов, — сообщили в милиции.

Сам водитель признался сотрудникам отдела ГАИ, что очень перепугался: подобное с ним происходило впервые. Предположить, что задний борт совсем нового грузовика может сломаться, мужчина не мог. Тем не менее, водителю вынесено предупреждение с занесением в базу административных правонарушений, но без штрафа.

А с сотрудниками предприятия проведут профилактические беседы, чтобы в дальнейшем исключить подобные случаи.