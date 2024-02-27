Что делать, если бывший муж не возвращает половину денег за квартиру? 1 27.02.2024, 15:53

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Нотариус ответил.

Как вступить в наследство? Что делать с деньгами умерших родственников? Возможно ли проконтролировать выполнение условий брачного договора?

На эти и другие вопросы ответили специалисты Минского областного нотариального округа. Ответы нотариусов публикует «Прысталiчча».

«С бывшем мужем заключили брачный договор, по которому в течение полугода с момента расторжения брака он должен выплатить мне определенную сумму за квартиру, приобретенную в браке. Через месяц истекает срок, от него ничего не слышно про деньги. Как нам оформить передачу денег? И, если ли он не захочет выполнять условия брачного договора, что мне в таком случае делать?»

Отвечает нотариус Дарья Харитон: «Если по условиям брачного договора один из супругов утрачивает право собственности на имущество, являющееся общей совместной собственностью супругов, а взамен получает денежную компенсацию за свою долю, то условия о сроках и порядке выплаты такой компенсации определяется сторонами в добровольном порядке и фиксируется в самом договоре.

В подтверждение факта передачи денег сторона, получившая наличные денежные средства может выдать расписку о получении ею определенной денежной суммы, либо, если денежные средства перечисляются на указанный стороной, получающей компенсацию, расчетный счет в банке, документом, подтверждающим передачу денег, будет являться квитанция банка.

В случае нарушения одним из супругов (бывших супругов) установленных брачным договором обязательств, брачный договор подлежит исполнению в порядке, определенном Законом «Об исполнительном производстве»: суд проверяет законность брачного договора и выносит мотивированное определение о выдаче или об отказе в выдаче исполнительного листа».

«Умер отец, завещания не было, вся недвижимость разделена между дочерью и сыном (доли — пополам). Может ли сын продать свою долю третьему лицу без согласия дочери?»

Ответ: «Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, сдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при этом правил возмездного отчуждения.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь, при продаже доли в праве общей собственности на имущество постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.

Таким образом, продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве общей собственности на недвижимое имущество в течение месяца со дня извещения, то продавец вправе продать свою долю любому лицу. Продажа доли должна осуществляться по той цене и на тех условиях, которые указаны в заявлении о предстоящей продаже».

«После смерти родителей, были обнаружены наличные деньги. Как их правильно заявить к наследуемому имуществу? И возможно ли это?»

Отвечает нотариус Анастасия Гришанович: «Наличные денежные средства могут быть заявлены как наследственное имущество в следующем порядке: нотариус по месту открытия наследства по заявлению наследника принимает меры по охране наследства. В заявлении о принятии мер по охране наследства указывается просьба об осуществлении описи наличных денежных средств и внесении их в депозит. Нотариус производит опись наличных денежных средств в присутствии двух свидетелей, наследников, иных заинтересованных лиц. Затем входящие в состав наследства наличные деньги в белорусских рублях, иностранной валюте вносятся в депозит нотариуса, принимающего меры по охране наследственного имущества.

Входящие в состав наследства наличные денежные средства, принятые в депозит нотариуса, выдаются наследникам по предъявлении ими свидетельства о праве на наследство».

«Если в случае смерти матери, собственника квартиры (прописаны там ее дети: дочь, сын, а также внучка, дочь дочери), сын не явится на вступление в наследство и не даст согласие на переоформление на имя сестры (он ведет асоциальный образ жизни и его не найти), как в этом случае оформить квартиру и вступить в наследство дочери с внучкой?»

Ответ: «При реализации своих прав на вступление в наследство вы никак не ограничены действиями своего брата. Для того чтобы вступить в наследство, получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся вам долю не требуется согласия других наследников. Однако регистрация по месту жительства вашего брата в наследуемой квартире является фактическим принятием наследства. При отсутствии завещания наследование осуществляется по закону. Квартира переходит наследникам первой очереди (супругу, детям, родителям наследодателя), принявшим наследство (при отсутствии отказа от наследства вашим братом), в равных долях».