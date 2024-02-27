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Под Минском остановлена работа крупного магазина одежды

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  • 27.02.2024, 15:57
  • 6,302
Под Минском остановлена работа крупного магазина одежды

Что произошло?

В деревне Большое Стиклево (Минский район) после проверки Комитета госконтроля приостановил работу крупный магазин одежды, сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

В торговом объекте «продавались товары без документов, подтверждающих уровень цен на продукцию, ее качество и безопасность».

«На момент мониторинга с многочисленными нарушениями правил торговли и действующих стандартов реализовывалось более 1,3 тысячи единиц взрослой и детской одежды и обуви на общую сумму свыше 117 тысяч рублей», — сообщили в КГК.

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