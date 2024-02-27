Александр Коваленко: Российская авиация оказалась в патовой ситуации 27.02.2024, 17:07

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У ВСУ появилась «длинная рука».

На фронте в Украине начался настоящий «самолетопад». 26 февраля украинские военные сбили еще один российский самолет Су-34, а 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50У. Кроме того, 19 февраля ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org рассказал, с чем связан такой успех Воздушных Сил Украины:

— Это некая «длинная рука», поскольку уничтожение А-50 произошло за 250 километров от линии боестолкновений. Су-34 последние полторы недели падают где-то в пределах 100 километров от линии фронта. Все факты указывают на то, что есть определенное средство дальнего радиуса действия, которое успешно уничтожает данную авиацию противника. Какое именно? Пока не было никаких официальных сообщений, высказывались только лишь предположения.

— Ждать ли смены тактики со стороны россиян? Начнут ли они прятать свою авиацию?

— Нет, не стоит этого ждать. Мы видим, что россияне просто не могут себе этого позволить, у них действительно ограничено количество носителей. Если мы говорим, например, о носителе КАБов Су-34, о разведывательной авиации дальнего радиолокационного обнаружения А-50, у них ограничено количество этих самолетов, особенно А-50.

Но без них российские войска не могут полноценно функционировать. Без Су-34 они не могут вскрывать украинские укрепрайоны, где необходимо массовое применение КАБов. Без А-50 они не могут получать достаточно разведывательной информации как по ситуации в воздушном пространстве Украины, так и для корректирования своих ударов тактической авиации, крылатыми ракетами. Эти самолеты нужны даже для поддержки системы противовоздушной обороны.

Понимая, насколько высокий риск уничтожения каждого из этих самолетов, россияне все равно будут их применять, это патовая ситуация. Они не могут настолько изменить маршруты, чтобы быть в абсолютной безопасности, поскольку абсолютно безопасный маршрут для них находится за несколько сотен километров от границы с Украиной. Россияне будут оперировать в тех зонах, в которых можно собрать максимум разведывательной информации, и в тех зонах, в которых Су-34 можно применять по его непосредственному функционалу.

— За последние дни ВСУ уничтожили уже девять самолетов россиян. Если так пойдет дальше, то как это повлияет на расклад сил на фронте?

— Довольно-таки серьезно. Если с такой же периодичностью будут сбиваться А-50, то в какой-то момент Россия окажется вообще без этих самолетов, которые она не может производить. А если мы говорим о Су-34, то в какой-то момент РФ останется без фронтовых бомбардировщиков с дополнительной функцией истребителя.

Россиянам придется чем-то заменять эти самолеты, например — более устаревшими Су-24, фронтовыми бомбардировщиками советского периода, либо даже Су-30. Возможно, будут даже использовать Су-35 для этих целей. Им придется переходить на такую номенклатуру авиации, которая будет иметь больше уязвимых мест. Например, те же самые Су-24 или Су-30 будут иметь большую уязвимость, чем Су-34. Соответственно, сбиваться они будут в большем количестве.

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