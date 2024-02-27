Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип

27.02.2024, 17:32

Владимир Халип

Время шить камуфляж.

Цепкий человек поднимался ввысь. Лестница была оранжевой. Ровное поле – белым и снежным. Телекамера всего на миг выхватила этот странный фрагмент, и вызвала невольный вопрос: куда этот тип устремился? Да никак в небо?.. И даже давний японский мультик вспомнился невольно. Там такой же упрямец пытался подняться прямо в небеса. Только он карабкался по стебельку гороха, проросшему нахально сквозь облака. А тут никаких загадок не было и в помине. Вот телекамера взяла уже общий план. И оказалось, что это в кадре всем известный самовыдвиженец чудит.

Общий фон - взлетная полоса Казанского авиазавода. За краем старательно расчищенного бетона замерли в четком строю наземные службы. Ревет вспомогательная силовая установка. И неугомонный соискатель нового срока уже одолел трап и скрылся в люке. А дальше – он в маске, в кресле пилота, и аэродром уплывает под крыло ракетоносца. Чудеса в решете?..

Да ничего подобного. Заурядный предвыборный трюк. Меньше месяца остается до старта. Как не порадовать по такому случаю простодушную публику каким-то лихим фокусом, если уж оказался тут, в Казани, на открытии «Игр будущего», да еще под опекой на удивление заботливых местных властей.

Куда бы он ни приезжал со своими предвыборными заботами, всегда возникает внезапная необходимость что-то открыть или спустить на воду. А тут еще совершенно случайно под руку подвернулись эти ракетоносцы. Еще советского образца. Два ТУ-160, но модернизированные круто, и потому получившие вдобавок к старому номеру еще и престижную литеру «М». Самолеты, начиненные под завязку в условиях санкций добытой неведомыми путями новейшей электроникой. Как тут было не взволноваться и не полетать?

Казалось бы, нелепая идея. Как можно сажать постороннего человека в кресло второго пилота, да еще позволять ему рассматривать приборы, трогать какие-то кнопки. Если бы соискатель шел на свой первый срок, никто, возможно, его даже близко к ракетоносцу не подпустил бы. Но этот уже на какую каденцию замахнулся? Вот и ответ на деликатный и до крайности болезненный вопрос.

Полетел. Полетал. Приземлился. И все удачно. Никаких сбоев и помех. Сенсационный полет длился полчаса. А любопытные вдруг вспомнили, что никакой загадки тут не было и нет. Все просто и даже обыденно. Летом 2005 года он уже летал на таком же ТУ-160, только без буквы «М», И не какие-то полчаса продержался в воздухе, а прошел по маршруту Москва-Оленегорск. Даже запускал крылатые ракеты. Может, не он, а первый пилот. И какой-то домик тогда будто бы просто испарился. Но все уверяют, что это был только лишь макет. Не зря же говорят, что и в старину так бывало, когда еще никто ни о каких самолетах и не помышлял.

А по пути кареты ее величества расставлял хитроумный Потемкин такие же макеты опрятных домиков довольных поселян. Веселые игры в счастливую жизнь были в моде и в старину. А в эпоху бесподобных выборов, когда избирается вождь однажды, а дальше по его прихоти, незателивая, вроде бы, процедура превращается в замысловатую игру страстей и амбиций. Но желающих угодить правителю, переходящему в вожде, находится немало. Вот и тут все прошло быстро, кратко, без огрехов.

А чтобы электорат не сомневался, что без подарков он не останется, 26 февраля самовыдвиженец подписал одним махом сразу два указа. Восстановил на радость труженикам тыла и фронта два военных округа – Ленинградский и Московский. И это еще до выборов. А что будет потом? Похоже, круто разгуляется. Округ восстановить – это не вывеску заменить на штабе. Такие авантюры стране и народу влетают в копеечку. Во всяком случае, бюджет придется перекраивать. И не однажды – в пользу осажденной крепости. Или точнее – жизненного пространства бункерного типа.

Это давняя болезнь. Рано или поздно какая-нибудь псевдоимперия или даже затрапезное захолустье начинают ощущать себя несправедливо ущемленными. Им катастрофически не хватает земли. Все того же обычного простора или точнее - жизненного пространства. Один известный ефрейтор и стратег по совместительству называл это простым и точным словом: Lebensraum. И такой дефицит представляется особенно обидным, если у соседей всего этого добра навалом. Действительно, а по какому праву?..

И вот тогда в обиженных судьбой вселяется какой-то бес. И хочется решительно вывести на взлетную полосу лихой ракетоносец, собранный из отечественных болтов и гаек, дополненных новейшими изобретениями добросердечных соседей, которые все еще уверены, что потенциальный агрессор одумается и вовремя раскается. Но поздно, поздно! Уже вслед за этим амбициозным псевдолетчиком поднимается весь его электорат. Он готов на все и требует высшей справедливости. И как тут быть?..

Бесподобная наступает весна. Ранняя. Мгновенная. Неодолимая. Но вместе с ней надвигается и новая каденция неприметного чекиста, достигшего однажды высшей власти. Не остановили вовремя. Проморгали диктатуру, злую и свирепую. И может так случиться, что эта слишком ранняя весна приходит не для нас. И наступает совсем иная эпоха.

Время шить камуфляж.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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