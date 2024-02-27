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106 лет назад родился белорус, которому безуспешно пытается подражать Лукашенко

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  • 27.02.2024, 17:42
  • 11,662
106 лет назад родился белорус, которому безуспешно пытается подражать Лукашенко

Страдающий клептоманией диктатор часто хвастался его наследием.

106 лет назад родился белорус, которому безуспешно пытается подражать Лукашенко, пишет читатель сайта Charter97.org:

Петр Машеров был самым популярным руководителем республики в СССР. Хотя он служил советской империи, но и пострадал по ее вине, как многие белорусы. Отец был репрессирован в 30-е, мать замучили нацисты. Беларусь и свой народ он любил больше КПСС, за что его и убили советские бонзы.

Хитрый Лукашенко все свое правление пытается копировать Машерова, ревнует к его славе. Но чванливый царек проигрывает в сравнении с ним. Машеров никогда не повышал голоса, прислушивался к людям, любил их. Не любил роскошь. Крикливый диктатор считается только со своим мнением, прячется от народа в дворцах за дубинками опричников, погряз в разврате и роскоши.

Страдающий клептоманией диктатор хвастался наследием Машерова, которое разграбил.

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