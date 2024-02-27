106 лет назад родился белорус, которому безуспешно пытается подражать Лукашенко 20 27.02.2024, 17:42

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Страдающий клептоманией диктатор часто хвастался его наследием.

106 лет назад родился белорус, которому безуспешно пытается подражать Лукашенко, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Петр Машеров был самым популярным руководителем республики в СССР. Хотя он служил советской империи, но и пострадал по ее вине, как многие белорусы. Отец был репрессирован в 30-е, мать замучили нацисты. Беларусь и свой народ он любил больше КПСС, за что его и убили советские бонзы.

Хитрый Лукашенко все свое правление пытается копировать Машерова, ревнует к его славе. Но чванливый царек проигрывает в сравнении с ним. Машеров никогда не повышал голоса, прислушивался к людям, любил их. Не любил роскошь. Крикливый диктатор считается только со своим мнением, прячется от народа в дворцах за дубинками опричников, погряз в разврате и роскоши.

Страдающий клептоманией диктатор хвастался наследием Машерова, которое разграбил.

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