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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

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  • 27.02.2024, 17:54
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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Неожиданный визит украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 февраля, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Глава украинского государства сообщил в Telegram, что проведет переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

По словам Зеленского, главная тема переговоров — украинская формула мира. Президент заявил, что Украина «вплотную приблизилась» к проведению первого саммита мира и рассчитывает на дальнейшую активную поддержку Саудовской Аравии.

Также Зеленский обсудит с наследным принцем возвращение пленных и депортированных.

«Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты», — заявил он.

Среди других тем переговоров — экономическое сотрудничество и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

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