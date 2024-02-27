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В России кого ни убьют – Путину невыгодно

  • Елена Рыковцева
  • 27.02.2024, 18:29
  • 2,896
В России кого ни убьют – Путину невыгодно
Елена Рыковцева

Политзаключенных нужно спасать.

Путину вообще все подряд невыгодно. Кого ни убьют – невыгодно. Зачем Политковскую убили в его день рождения? Теперь как у него праздник, так мир в слезы. А он хотя и вражеский, этот мир, но шумный, назойливый.

А Немцова зачем убивали с видом на Кремль? Сколько лет мемориал этот глаза мозолит. Как ни зачищай, оживает. Невыгодно.

С Навальным вообще беда. В день Мюнхенской конференции внезапно умер. Вот как специально, чтоб все это собрание проскандировало «Путин убийца». Ну и с телом тянули. Тоже невыгодно. Дотянули до послания Федеральному собранию. Вот не дай же бог он на трибуну, а Москва на похороны. Как в 1980-м. Когда у властей с Олимпиадой радость, а у народа с Высоцким горе. Зачем ему такое? Невыгодно! Не-вы-год-но.

Володю Кара-Мурзу надо первым делом сейчас спасать. Потому что с ним особенно невыгодно, чтоб что-то случилось. Гражданство британское, связи в Америке, крику там будет больше, чем с Навальным. Неприятно, невыгодно. А когда Путину невыгодно, надо прямо немедленно. Завтра спасать. Любой ценой.

Елена Рыковцева, «Фейсбук»

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