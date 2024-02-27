Школьная задачка про возраст, которая заставит ваш мозг работать 27.02.2024, 19:12

Верно отвечают лишь два из 10 взрослых.

Эта простая логическая задачка, с которой на раз-два справляются третьеклассники, а взрослые ошибаются в 80% случаев, несмотря на то, что в задаче нет ничего сложного. А вы сможете ответить верно? Попробуйте ее решить. Даже если ничего не выйдет — не беспокойтесь, зато вы сделали хорошую зарядку для мозга, пишет «Вокруг света».

Перед тем как приступить к задаче, убедитесь, что у вас есть как минимум 2 минуты свободного времени, когда вас никто не будет беспокоить. Выключите звук на телефоне и дайте немного отдыха мозгу закройте глаза и досчитайте до 10. Готовы? Тогда можно приступать к поиску ответа.

Ответ можно узнать здесь.