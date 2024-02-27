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В Польше на границе с Беларусью задержали украинского журналиста

  • 27.02.2024, 19:40
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В Польше на границе с Беларусью задержали украинского журналиста
Михаил Ткач

Он снимал сюжет о торговле страны с РФ.

В Польше возле границы с Беларусью правоохранители задержали журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача. вместе с оператором во время съемки материала о торговле страны с РФ и Беларусью. Об этом сообщил Ткач, его цитирует «Украинская правда» 27 февраля.

Отмечается, что ситуацию удалось решить только после огласки и вмешательства посольства Украины в Польше.

«У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и удостоверения журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать... Далее нас привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать нашу машину, нас, выбросили наши вещи на капот, забрали все карточки памяти с камер, забрали все телефоны, документы», – рассказал Ткач.

По его словам, на допросе в комендатуре он сообщил, что представляет СМИ и сказал, что снимает материал как Польша торгует со страной-агрессором РФ через Беларусь и самой Беларусью – «как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу».

Сообщается, что Ткача и оператора удерживали в комендатуре не менее четырех часов и отпустили только после разрешения «сверху». При этом им не разрешали ни с кем связаться, а в польской комендатуре допрашивали не только полицейские, но и представители спецслужбы.

Украинское издание подчеркнуло, что некоторые отснятые материалы журналистами были удалены из карт памяти. Журналисты общаются с адвокатами.

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