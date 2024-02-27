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Украинские десантники уничтожили колонну россиян под Донецком

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  • 27.02.2024, 19:51
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Украинские десантники уничтожили колонну россиян под Донецком

Это удалось зафиксировать на видео.

Колонну российских военных удалось уничтожить бойцам Вооруженных сил Украины в районе села Новомихайловка Донецкой области. Этот процесс удалось зафиксировать на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

- Десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику возле Новомихайловки, - говорится в заявлении.

Отмечается, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта.

Тарнавский добавил, что благодаря героизму и невероятной стойкости украинских защитников уничтожаем врага, его технику и резервы.

Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврическом направлении 30 танков и 104 боевых бронированных машин.

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