Как сети российских магазинов захватывают Беларусь 1 27.02.2024, 20:17

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А в вашем городе они есть?

С начала года сразу три российских ретейлера объявили о выходе на белорусский рынок. Речь идет о магазинах косметики и парфюмерии «Лэтуаль» и «Подружка», а также ювелирной сети Adamas. Office Life изучил, как розничные бизнесы, зародившиеся в соседней стране, представлены в Беларуси, — оказалось, что их довольно много. В конце статьи найдете топ-10 российских сетей по масштабу присутствия на нашем рынке.

Продуктовый ретейл с жестким дисконтом

Российские продуктовые сети в Беларуси больше действуют в формате жестких дискаунтеров. Низкие цены достигаются благодаря снижению расходов: минимальное оформление торгового зала, небольшое количество персонала, упрощенная (паллетная) выкладка продукта.

Наиболее широкая сеть у «Светофора». На сайте компании указаны адреса 110 магазинов. У этой сети есть две категории дискаунтеров. Но мелкие и крупные магазины нужно было как-то различать даже внутри фирмы, поэтому гипермаркеты переименовали в «Спутник». С 1 октября 2023 года под этим названием заработали 15 объектов.

Недавно появилась информация, что российский бизнесмен белорусского происхождения Александр Зарибко закрывает некоторые магазины «Алми», а часть освободившихся площадей будет сдавать в аренду другим операторам. Сейчас «Алми» объединяет 40 точек. К слову, на прошлой неделе один из своих торговых объектов в Гродно ретейлер перезапустил именно в формате дискаунтера.

Также в Беларуси представлена еще одна розничная сеть магазинов-складов «Доброцен». Под этой вывеской функционируют 27 торговых комплексов.

Низкие цены не только в продуктах

Активно занимают позиции на нашем рынке не только продуктовые дискаунтеры, но и российские магазины с товарами по низким ценам. За девять месяцев 2023 года в Беларуси открылось 40 и закрылось 13 магазинов Fix Price. Оператор работает очень динамично и быстро меняет локацию торговых точек в случае слабого трафика и продаж. Сейчас в нашей стране у Fix Price — 282 магазина. Из них 272 работают под прямым управлением ретейлера и только 10 — франчайзинговых.

Сеть магазинов обуви и аксессуаров для взрослых и детей Kari основана в 2012 году российским предпринимателем Игорем Яковлевым. В Беларуси открыто более 50 торговых объектов. В прошлом году Госстандарт запретил компании продавать 40 видов детской одежды и обуви.

«Детмир» объединяет 36 магазинов разной площади. Самое большое представительство находится в Минске (8) и Гродно (4). Аналитики «Коллиерз Интернешнл» ожидают, что дочерняя структура российского «Детского мира» скоро сменит «Буслiк» в некоторых торговых центрах. Белорусский конкурент «Детмира» в последнее время испытывает финансовые сложности и сокращает присутствие на рынке.

Кто пришел в fashion-сегмент

В Беларуси довольно активны и российские fashion-ретейлеры. Интерес вырос после ухода из страны некоторых западных брендов. Игроки увеличивают количество торговых площадей и стараются разнообразить ассортимент.

Наиболее широко представлена продукция Melon Fashion Group. В прошлом году компания решила самостоятельно развиваться в Беларуси, выкупив бизнес у партнера по франчайзингу. На данный момент в Беларуси работают 9 магазинов ZARINA, 8 — Befree, 1 — Sela. По программе франчайзинга функционирует один магазин LOVE REPUBLIC.

Сеть магазинов O’STIN предлагает мужскую, женскую и молодежную одежду и аксессуары среднего ценового диапазона. В Беларуси насчитали 11 торговых точек, в которых есть продукция этого российского бренда. Помимо них, в стране действуют магазины Gloria Jeans, Savage, oodji, «Твое» и ряд других.

Ювелирка, товары для дома и спорт

Присутствуют россияне и в сегменте нишевого ретейла. Например, «Аскона» стала известна благодаря производству матрасов, но сегодня в ее портфеле более широкий ассортимент товаров для дома. В Беларуси работают 29 фирменных магазинов Askona. Также компания продвигает свой бренд Beyosa. В 2024 году российский производитель хочет запустить в Беларуси 7 собственных магазинов и 6 партнерских.

Первый магазин товаров для спорта и активного отдыха «Спортмастер» появился в Минске в 1997 году. Теперь в Беларуси насчитывается 15 объектов. Семь из них находятся в столице.

За 2023 год ювелирный бренд Sokolov открыл в Беларуси 8 новых магазинов (всего их у нас уже 10). Большинство торговых точек находится в Минске — 5. Еще по одному магазину — в Витебске, Гродно, Гомеле, Бресте и Барановичах.

Как пишут российские СМИ, одним из основных сопредельных рынков компания считает белорусский и намерена расширять здесь свое присутствие.

В трех торговых центрах Минска работают хобби-гипермаркеты «Леонардо» и магазины детской одежды Acoola. А вот парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко» пока представлен только в Galleria Minsk.

Топ-10 российских сетей в Беларуси по количеству магазинов