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Что посмотреть после работы: четыре сериала, которые помогут отдохнуть

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  • 27.02.2024, 21:22
  • 3,882
Что посмотреть после работы: четыре сериала, которые помогут отдохнуть

Несколько культовых лент, среди которых можно выбрать подходящую.

«24 канал» сделал подборку из четырех сериалов, которые помогут расслабиться после работы.

«Друзья», 1994 – 2004

Начнем с культового сериала, который активно смотрят и сейчас. Это история о шести лучших друзьях, которые живут в Нью-Йорке и часто встречаются в кафе Central Park. Создатели сериала показали все, что происходит в жизни этой шестерки: любовь, работу, ссоры и множество курьезов.

«Теория большого взрыва», 2007 – 2019

Леонард и Шелдон точно знают, как устроена вселенная, однако эти физические знания никак не помогают им в общении с женщинами. Все меняется, когда их соседкой становится очаровательная Пенни.

«Южный парк», 1999 – по сей день

Этот сериал понравится поклонникам анимационного жанра. Эрик, Стэн, Кайл и Кенни живут в небольшом городке и ежедневно переживают различные курьезные ситуации. Если вы еще не видели эту ленту, то обязательно уделите ей внимание, ведь она десятилетиями покоряет сердца зрителей.

«Шантаж», 2022 – до сегодняшнего дня

Талантливый начинающий юрист Овен Хендрикс становится сотрудником ЦРУ. Устраиваясь на эту работу, он ожидал рутинные задачи, но уже первое дело оказалось экстремальным и опасным.

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