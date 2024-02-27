БЖД «докатилась»: ни новых китайских локомотивов, ни колесных пар для имеющихся 4 27.02.2024, 21:33

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Вскоре электровозы по очереди начнут выстраиваться «вдоль забора» в ожидании ремонта.

Убытки, недостаток инвестиционных ресурсов, глубочайшая закредитованность и неплатежеспособность Белорусской железной дороги проявляется во всем и повсеместно. Даже в крайне интересующих лукашенковску» власть и контролируемых «на самом верху» вопросах китайского кредитования БЖД не исполняет свои обязательства, отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Еще 29 декабря 2020 года БЖД заключила контракт с китайской корпорацией China National Electric Import & Export (CUEC – Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования) и компанией CRRC Datong (Датунская электровозостроительная компания, г.Датун, провинция Шаньси, Китай) на поставку 15 грузовых односекционных электровозов переменного тока серии БКГ2.

Общая стоимость поставок по контракту составила 64,3 млн евро (около 4,24 млн евро за один электровоз) с финансированием за счет кредитных ресурсов The Export – Import Bank of China (Экспортно-импортный банк Китая).

Поставки электровозов по контракту предусматривались до конца 2023 года. Однако за окном почти весна 2024 года, а про новенькие электровозы БКГ2 на БЖД ни слуху, ни духу.

По информации от инсайдеров, работы по изготовлению этих электровозов для БЖД остановлены из-за неплатежей еще на первоначальной стадии их сборки (а возможно ещё только в чертежах). Так же, всё по той же инсайдерской информации, проведение каких-либо оплат по данному контракту на БЖД в обозримой перспективе не предвидится. И конечно, не стоит ожидать, что китайские партнёры «авансом» изготовят и поставят эти локомотивы БЖД так сказать в качестве взаимопомощи.

Отметим, новая партия односекционных электровозов БКГ2 является модернизированной моделью локомотивов по отношению к серии БКГ, которых за последние более чем 10 лет БЖД приобрела 30 единиц, среди которых и БКГ1, и БКГ2 (в старой версии). Кроме того, заявлялось, что рассматривается возможность оборудования БКГ2 электропневматическими тормозами (ЭПТ) и системой отопления вагонов для возможности вождения не только грузовых, но и пассажирских поездов. Однако это значительное (около 30%) удорожание и в ситуации дефицита у БЖД финансов весьма сомнительно.

Если у БЖД нет средств для закупок элементарных запасных частей и оборудования и даже таких значимых для безопасности движения, но «расходных» материалов, как тормозные колодки. Или также значимых для безопасности и условно называемых в обиходе основным инструментом доходов – колес (колёсные пары). По сведениям экспертов, в настоящее время этот «вопрос стоит» крайне остро!

Колёсные пары электровозов серии БКГ имеют цельнокатаные колёса, что при достижении максимального эксплуатационного износа подразумевает под собой переформирование колёсной пары целиком.

Так как электровозы являются продуктом китайского производства, то и запасные части для них, особенно такие, как колёсные пары, в ближайшем «автомагазине» приобрести вряд ли удастся. Ну а учитывая их происхождение из «поднебесной», качество металла и изготовления оставляет желать лучшего, что так же не в положительную сторону сказывается на эксплуатационных характеристиках и долговечности.

Отягощается эта проблема ещё и наличием санкций, применённых относительно диктаторского режима и предприятий, и поставщиков, чья деятельность заключается в финансировании этого режима. Возможные аналоги запчастей и расходных материалов (они же по факту китайские) по причине всё тех же санкций поставляются все меньше. А «оригинальные» запчасти от производителя не поступают в необходимом объёме так же как по причине санкций, так и из-за банального отсутствия у БЖД средств.

И касается это не только колёсных пар, которые по своей сути являются не самым сложным узлом. Не хватает и более сложных узлов и агрегатов, соответствующих определению «высокотехнологичное оборудование и компоненты».

Данная ситуация вынуждает выполнять ремонт и устанавливать запасные части, приобретаемые через российские «серые схемы» и имеющие ещё более сомнительное качество, чем упомянутые выше.

Или применять другой «популярный и широко известный» и традиционный на БЖД способ поддержания работоспособности подвижного состава – заимствование «донорских органов» у локомотивов, уже находящихся на ремонте. Своего рода «индустриально-промышленный каннибализм».

Время, когда электровозы БКГ по очереди начнут выстраиваться «вдоль забора» депо приписки в ожидании ремонта – всё ближе.

И всё вот это происходит на фоне бравурно-помпезных мероприятий в честь окончания капитального ремонта первого электровоза серии БКГ1-002, который освоили и завершили таки в локомотивном депо Барановичи. Какое-то время ещё поездит. Как говорится: чтобы один сделать – два разобрать пришлось.

Объективности ради отметим, что проблемы отсутствия запчастей при выполнении ремонта имеют место не только с электровозами серии БКГ. Это актуально и для ремонта более старых серий локомотивов, таких, например как тепловозы 2ТЭ10 или ТЭП70 и ТЭП70БС.

Имеют место случаи, когда машины месяцами не выпускают в эксплуатацию после проведённого планового вида обслуживания или ремонта по причине отсутствия одной единственной запчасти – колёсной пары.

Данная ситуация сама собой не разрулится. Тут нужны взвешенные, чёткие управленческие решения на основе анализа ситуации и выводов специалистов в свой сфере. Но таких на БЖД очень успешно «оптимизируют» и сокращают «за счёт естественной убыли», заменяя более лояльными и покорными кивающим болванчиками. И учитывая взятый руководством БЖД курс «на сдачу» и переход под полный протекторат РЖД, никто эту ситуацию «разруливать» похоже и не собирается. Зачем мучиться?