«Азов» показал, как его разведчики штурмуют позиции россиян в Луганской области 1 27.02.2024, 21:39

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Видеофакт.

Сегодня, 27 февраля, 12-я бригада специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины опубликовала в YouTube видео, как группа разведки спецназначения (ГРСН) захватывает позиции российских оккупантов.

«Элементы рейдовых действий и захват плацдарма перед штурмовыми действиями. Работает ГРСН 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ», – подписали ролик азовцы.

На видео, которое длится 12 минут, показаны события в сосновом лесу на Кременском направлении (Луганская область).