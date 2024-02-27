Бывшего тренера Кристины Тимановской отстранили на пять лет от спорта за нарушение ее прав 3 27.02.2024, 21:50

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Юрий Моисевич

Моисевич нарушил стандарты поведения, установленные Кодексом этики.

Дисциплинарный трибунал (Athletics Integrity Unit) отстранил белорусского тренера Юрия Моисевича от спорта на 5 лет за нарушение прав белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио. Трибунал установил, что Моисевич нарушил стандарты поведения, установленные Кодексом этики, сообщает «Наша нива».

Речь идет о бывшем тренере бегуньи Кристине Тимановской, которую члены белорусской делегации вынуждали покинуть Олимпийские игры в Токио. Дело о нарушении этики было передано в AIU Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) 30 сентября 2021 года. В январе 2023 года Моисевичу было предъявлено обвинение в нарушении Кодекса этики World Athletics.

Дисциплинарный трибунал определил, что Юрий Моисевич нарушил стандарты поведения, установленные Кодексом этики, поскольку его действия были признаны «явным оскорблением достоинства спортсмена и злоупотреблением […] властью».

Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио в 2021 году раскритиковала руководство белорусской команды за то, что ее вместе с другими спортсменками хотели поставить бежать эстафету на той дистанции, которую она никогда не бегала. После того ее отстранили от соревнований и пытались вывезти в Беларусь, но она отказалась покинуть Японию и попросила международной защиты. Позже спортсменка переехала в Польшу и получила гражданство этой страны.