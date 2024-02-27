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Бывшего тренера Кристины Тимановской отстранили на пять лет от спорта за нарушение ее прав

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  • 27.02.2024, 21:50
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Бывшего тренера Кристины Тимановской отстранили на пять лет от спорта за нарушение ее прав
Юрий Моисевич

Моисевич нарушил стандарты поведения, установленные Кодексом этики.

Дисциплинарный трибунал (Athletics Integrity Unit) отстранил белорусского тренера Юрия Моисевича от спорта на 5 лет за нарушение прав белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио. Трибунал установил, что Моисевич нарушил стандарты поведения, установленные Кодексом этики, сообщает «Наша нива».

Речь идет о бывшем тренере бегуньи Кристине Тимановской, которую члены белорусской делегации вынуждали покинуть Олимпийские игры в Токио. Дело о нарушении этики было передано в AIU Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) 30 сентября 2021 года. В январе 2023 года Моисевичу было предъявлено обвинение в нарушении Кодекса этики World Athletics.

Дисциплинарный трибунал определил, что Юрий Моисевич нарушил стандарты поведения, установленные Кодексом этики, поскольку его действия были признаны «явным оскорблением достоинства спортсмена и злоупотреблением […] властью».

Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио в 2021 году раскритиковала руководство белорусской команды за то, что ее вместе с другими спортсменками хотели поставить бежать эстафету на той дистанции, которую она никогда не бегала. После того ее отстранили от соревнований и пытались вывезти в Беларусь, но она отказалась покинуть Японию и попросила международной защиты. Позже спортсменка переехала в Польшу и получила гражданство этой страны.

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