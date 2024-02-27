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Белорусский эндокринолог назвал главные причины низкого уровня сахара в крови

  • 27.02.2024, 22:19
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Белорусский эндокринолог назвал главные причины низкого уровня сахара в крови

Данный показатель зависит не только от питания человека.

Белорусский врач эндокринолог Владислав Морозик назвал главные причины низкого уровня сахара в крови.

В целом, данный показатель зависит как от питания человека, так и его физической и умственной активности, работы поджелудочной железы. Норма глюкозы в крови для взрослого - 3,3 - 5,5 ммоль/л. А вот причины снижения сахара могут зависеть как от условий сдачи анализа (например, он сдавался натощак, был большой перерыв между приемами пищи, физическая активность перед приходом в лабораторию).

Владислав Морозик отметил, что это касается единичной сдачи анализа. Но снижение уровня глюкозы многократно может оказаться симптомом гиперинсулинизма. Это заболевание эндокринного профиля. Вызвано оно избытком инсулина.

- Нередко это связано с опухолью поджелудочной железы. Избыток инсулина приводит к постоянным серьезным падениям уровня глюкозы вплоть до развития гипогликемической комы, - сказал Морозик.

Белорусский специалист отметил, что обязательно в таких ситуациях консультироваться с врачом.

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