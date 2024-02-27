Польская таможня задержала контрабанду сигарет из Беларуси на миллион долларов 1 27.02.2024, 22:34

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241 тысячу пачек сигарет спрятали в товарном поезде.

Сотрудники Малашевичской таможни предотвратили попытку контрабанды сигарет почти на 4 миллиона злотых (это миллион долларов в эквиваленте). Их спрятали в товарном поезде из Беларуси, сообщает finanse.wp.pl.

Польские таможенники проверили с помощью рентгена товарный поезд, въезжавший в Польшу из Беларуси. К детальному поиску их подтолкнул рентгеновский снимок одного из вагонов.

«В вагоне, кроме легального груза, сотрудники нашли картонные коробки, набитые сигаретами. Всего обнаружили 241 тысячу пачек сигарет. Рыночная стоимость нелегального товара составляет почти 4 миллиона злотых», –сообщил пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Люблине Михал Дерус (Michał Derus).

Он добавил, что это самая крупная в этом году контрабанда сигарет на границе в Люблинском воеводстве Польши. Согласно документам, в осмотренном вагоне также находились сельскохозяйственные удобрения, которые направлялись из Бреста одной из польских компаний.