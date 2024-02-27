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Во сколько сейчас обойдется земельный участок в 50 километрах от Минска?

  • 27.02.2024, 22:53
  • 2,056
Во сколько сейчас обойдется земельный участок в 50 километрах от Минска?

Стали известны итоги аукциона по продаже земли.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt рассказал об итогах торгов.

На аукцион было предложено 2 лота — земельных участка в деревнях Заречье и Липки.

На лот № 1 — участок 10,16 сотки с кадастровым номером 624 884 502 101 000 576 находится в д. Заречье на ул. Короткевича, 9 в водоохранной зоне реки Черница. Населенный пункт расположен в 10 километрах от Смолевичей и 48 километрах — от Минска. Имеется возможность подведения к дому воды. Земельный надел оценен в 7 000 рублей.

На лот претендовали 2 человека, однако один не прошел регистрацию. Таким образом, участок продан единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 268 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что в ноябре 2023 года участок в Заречье продан единственному заявителю за 9 975 рублей, или 3 215 долларов.

На лот № 2 – участок с кадастровым номером 624884503101000126 расположен в д. Липки, 25 Б. Населенный пункт находится примерно в 5 километрах от Смолевичей и 40 километрах – от Минска. Площадь земельного надела составляет 14,49 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды.

Лот был оценен в 10 500 рублей. На него претендовали 5 человек. Участок продан за 27 000 рублей, или 8 331 доллар.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск — Борисов — Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

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